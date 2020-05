To anholdt ved politiaktion: Sigtes for voldsomt overfald med kniv og hammer

NØRRESUNDBY:To af de personer, som Nordjyllands Politi har efterlyst i forbindelse med et knivstikkeri på Thuresensvej i Nørresundby, er blevet anholdt ved en politiaktion på Sjælland.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet i Nørresundby skete 4. februar, hvor en 33-årig mand blev overfaldet af flere personer på gaden i Nørresundby. Manden fik i forbindelse med overfaldet knivstik i en arm og et ben, og blev kørt til behandling på sygehuset, men var ikke i livsfare.

Siden har politiet efterforsket sagen og ved en planlagt og koordineret anholdelsesaktion ledet af Nordjyllands Politi, men med assistance fra flere politikredse på Sjælland, har man anholdt to formodet gerningsmænd.

- De to anholdte formodede gerningsmænd er henholdsvis 26 år og 32 år, og vi har via vores arbejde med sagen fået slået fast, at der er et forudgående kendskab mellem den forurettede og en af de formodede gerningsmænd, siger politikommissær Martin Rolighed, der er den overordnet ansvarlige for efterforskningen ved Nordjyllands Politi.

Politiet kan på nuværende tidspunkt af hensynet til den efterforskning, der stadig pågår, ikke udtale sig om motivet for selvet knivoverfaldet.

Sigtet for kvalificeret vold

Siden overfaldet 4. februar har politiet blandt andet afhørt vidner samt sikret overvågningsmateriale og tekniske spor fra gerningsstedet på Thurensesvej i Nørresundby.

- Og det er disse efterforskningsskridt, som samlet set gjort, at vi nu har været i stand til at identificere og anholde to af de formodede gerningsmænd i sagen,” siger politikommissær Martin Rolighed i pressemeddelelsen.

Det er politiets formodning, at der stadig er gerningsmænd på fri fod, hvorfor man ikke på nuværende tidspunkt kan kommentere yderligere på sagens detaljer.

Nordjyllands Politi kan dog oplyse, at man sigter de to mænd for overtrædelse af straffelovens § 245 – kvalificeret vold. Og vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag - 6. maj - ved Retten i Aalborg.