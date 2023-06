To anholdte efter knivstikkeri i Aalborg

AALBORG:Nordjyllands Politi har anholdt to i forbindelse med et knivstikkeri mandag eftermiddag på et stisystem ved Borgmester Jørgensens Vej i Aalborg.

De to forventes fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af tirsdagen, det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard.

Knivstikkeriet skete kort efter klokken 13.30, hvor en person fik knivstik i benet og blev bragt til behandling. Knivstikket var dog ikke kritisk.

Politiet var efterfølgende massivt til stede ved stisystemet med almindelige patruljer og hunde.

Politiet kendte mandag ikke til motivet for knivstikkeriet, men vurderede at der var tale om en intern uoverensstemmelse.