To biler i morgenuheld på Hobrovej

AALBORG: To biler stødte mandag morgen sammen i krydset Hobrovej/Thøger Larsens Vej, da en 79-årig kvindelig bilist kørte over for rødt lys i krydset.

Det oplyser vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

Den 79-årige kom kørende ad Hobrovej, da hun overså det røde lys på grund af dårligt vejr, oplyser vagtchefen. I krydset ramte hun en anden bil, ført af en 39-årig kvinde, der kørte over for grønt lys fra Thøger Larsens Vej.

Den 39-årige kvinde havde to børn på henholdsvis 15 og otte år med i bilen. Flere ambulancer blev sendt til stedet, og alle implicerede personer måtte en tur på skadestuen.

Alle slap dog med lettere skader, oplyser vagtchefen.