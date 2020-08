To biler stødt sammen i Limfjordstunnelen

//Opdateret 16.45: Alle vejbaner er genåbnet //

AALBORG:Fredag eftermiddag ved 16-tiden stødte to biler sammen i Limfjordstunnelen i nordgående retning. Bilen bagved forårsagede uheldet, da den kørte op i den forankørende bil.

En kvinde i den bagerste bil, der forårsagede uheldet, er kørt til hospitalet for at blive tjekket for smerter i nakken.

- Umiddelbart er det ikke noget alvorligt, oplyser vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Alle vognbaner er igen åbnet op, og trafikken flyder ligeså langsomt.