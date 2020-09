To dømt for vold - frikendt for røveri

AALBORG:To yngre mænd er fredag ved Retten i Aalborg blevet dømt for vold mod en mand for mere end to år siden. En tredje tiltalt blev også fundet skyldig i at have været med til at tæve offeret, men fik udsat sin domsfastsættelse - på grund af nogle uafklarede personlige forhold.

De tre var tiltalt for sammen på en parkeringsplads i Aalborg at have tævet en mand og truet med yderligere vold, ligesom de var tiltalt for røveri ved at have snuppet 1.800 kroner fra offerets bukselomme.

Røveriforholdet blev alle tre tiltalte dog frifundet for.

- Den forurettede forklarede, at han var blevet ringet op og bedt om at komme til et møde med de tre mænd, og at han her var blevet truet og slået med adskillige slag og spark i hovedet, også mens han lå ned, oplyser anklager Søren Riis Andersen.

Offeret forklarede, at han havde skyldt mændene penge, og at det var årsagen til, at de tiltalte havde taget de 1.800 kroner fra ham.

Retten fandt det dog ikke bevist, at offeret var blevet frarøvet pengene, og de tiltalte blev derfor frifundet for røveri. De to nu dømte - en 26-årig og en 28-årig mand - erkendte delvist volden, da det også fremgik af en overvågningsvideo fra P-pladsen, hvor volden blev begået 12. august 2018.

Den 26-årige fik 70 dages fængsel, mens den 28-årige fik tre måneders fængsel og en advarsel i forhold til en udvisning af landet.

Den tredje gerningsmand - en 25-år mand - blev også fundet skyldig i et andet voldsforhold i Aalborg lillejuleaften 2018. Her havde han overfaldet offeret fra det første forhold, fordi denne havde anmeldt det første overfald til politiet. Den 25-årige fik også udsat spørgsmålet om eventuel udvisning af landet.

De to dømte i sagen udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af deres domme.