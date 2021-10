To droner fløj ulovligt ved flyvestation: 20-årig står til bøde

NØRRESUNDBY:To gange indenfor godt et par døgn de seneste dage har det været tæt på, at luftrummet over Flyvestation Aalborg og dermed også Aalborg Lufthavn har måttet lukkes ned som følge af ulovlige flyvninger med droner.

Det oplyser Morten Valentin Jensen, der er presseofficer ved Flyvestation Aalborg.

- I weekenden har der været to sikkerhedsbrud ved anvendelse af droner indenfor den tilladte sikkerhedsafstand af flyvestationen. Det har vi anmeldt til politiet, og de har i begge tilfælde reageret på det, forklarer Morten Valentin Jensen.

- Vi lukkede ikke luftrummet, fordi der ikke var fly på vej ind, men det ville vi ellers have gjort, og så kommer det til genere afviklingen af flytrafikken, understreger presseofficeren.

Christian Brinch, pressechef ved Nordjyllands Politi, bekræfter de to hændelser.

- I det ene tilfælde har vi valgt at rejse sigtelse mod en 20-årig kvindelig dronefører, oplyser Christian Brinch.

I det andet tilfælde er det ikke afgjort, hvad sagen skal ende med.

Christian Brinch kan ikke på nuværende oplyse, om sagen mod den 20-årige ender med bødeforlæg eller lignende.

I det ene tilfælde var droneføreren 3,5 kilometer fra Flyvestation Aalborgs startbane, mens dronen i det andet tilfælde fløj cirka syv kilometer fra stationens startbane.

- Vi er rigtig ærgerlige over det. Vi har ikke grund til at tro andet end, at bruddene på sikkerhedsreglerne sker, fordi folk ikke har sat sig ordentlig ind i reglerne. Det er ikke, fordi vi tror, der er tale om russiske spioner eller lignende. Men det drejer sig om både din og min sikkerhed, så derfor er vi nødt til at tage det meget alvorligt, understreger Morten Valentin Jensen.

Reglerne for droneflyvninger Hvis du har et dronetegn, så må du ikke flyve tættere på en militær flyvestation end otte kilometer fra flyvestationens startbane. Hvis du har et kvalifikaitonsbevis - et dronebevis - må du flyve indtil to kilometer fra flyvestationens startbane, men i en maximal højde på 40 meter over flyvestationens startbane. Står du eksempelvis på Lindholm Høje, der er 41 meter høj, må du faktisk knap nok starte din maskine. Hvis der er tale om en rent civil lufthavn - eks Sindal eller Thisted - så er afstandskravet fem kilometer for folk med dronetegn og stadig to kilometer for folk med dronebevis. Desuden findes en lang række regler for flyvning med droner over menneskemængder, nær offentlige veje og meget andet. God viden kan findes på hjemmesiden droner.dk Forskellen på dronebevis og et dronetegn er, at et dronetegn tages ved en såkaldt multiple choice test på over nettet, mens et dronebevis først kan tages efter en af Trafikstyrelsen autoriseret prøve, der ender med bevis herfra. På webadressen https://www.droneluftrum.dk/app/map viser et kort med røde markeringer de mange luftrum, hvor der gælder restriktioner for droneflyvninger. VIS MERE

De ulovlige flyvninger med droner er et stigende problem for Flyvevåbnet, fastslår presseofficeren.

- Indtil denne weekend var det sådan set status quo her i Aalborg med fem-seks ulovlige flyvninger indtil nu i år, men med to episoder på bare et par døgn, så bliver det jo til en voldsom stigning på kort tid, siger presseofficeren.

Samlet lyder det fra ham, at de danske flyvestationer i gennemsnit har omkring 20 episoder med ulovlige droneflyvninger pr. måned.

Der er sket en stigning i antallet af ulovlige flyvninger med droner nær Flyvestation Aalborg, lyder det fra Morten Valentin Jensen.

- Som udgangspunkt er en ulovlig flyvning én for meget. For det kan i worst case scenario få katastrofale følger, hvis en drone flyver ulovligt i en zone, og den bliver trukket ind i et flys motor. Så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der så sker, konstaterer Morten Valentin Jensen.

Det mest kritiske tidspunkt under flyvninger er netop starter og landinger.

- Det er derfor, det er så farligt med droner tæt på. Her er højde afgørende, hvis man skal kompensere for et uheld, hvor en motor for eksempel sætter ud - måske på grund af en ulovlig drone - så er højde altafgørende. Alle fly er konstrueret, så de i realiteten kan lande som et svævefly, det kræver bare masser af højde og fart. Så kan du lande et fly sikkert. Derfor den lange sikkerhedsafstand ved droneflyvninger, så de ikke kan genere ved starter og landinger, forklarer Morten Valentin Jensen.

Han vælger trods de to ulovlige flyvninger på få dage at tage det positive udgangspunkt:

- Der er plads til os alle, hvis vi bare følger reglerne. Det er jo brandærgerligt for en konfirmand, der har en drone øverst på ønskesedlen, men så ikke kender reglerne for at flyve med den og i stedet ender med en kæmpebøde og en plet på straffeattesten, konstaterer presseofficeren.

Han har derfor et lønligt håb:

- Uden at jeg skal politisere det her alt for meget, så kunne man godt have et stille håb om, at der kom en stramning, der sagde, at du simpelthen ikke kan få lov at køre ud i Harald Nyborg eller Elgiganten og købe en drone, uden at der er en advarsel på dronerne om, at det her altså kan være farligt. Og så kunne det jo være rigtig fedt, hvis lovgivningen rent faktisk stod på dronens pakning, når du købte den. Eller bare en gul seddel med "Husk at lære reglerne for droneflyvninger". Men det er måske et lidt naivt håb, lyder det fra Morten Valentin Jensen.