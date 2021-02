To fængslet for trusler, vold og kølle-hærværk

NØRRESUNDBY:To unge mænd blev lørdag ved Retten i Hjørring varetægtsfængslet fire uger efter en voldsom episode ved Gammel Kongevej i Nørresundby sent fredag aften.

De to sigtes for hærværk, ulovlig tvang og vold mod en beboer i en lejlighed.

Ifølge Nordjyllands Politi deltog flere personer, og både patruljevogne og hundepatruljer rykkede ud til Gammel Kongevej fredag aften kort efter kl. 22.

Fire personer blev anholdt, og to af dem altså fremstillet i grundlovsforhør lørdag. Et grundlovsforhør bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen, men inden dørlukningen blev sigtelsen mod dem læst op.

De to sigtes for i forening at have begået hærværk mod en mandlig beboers hjem. Dør og vindue er smadret med baseballbat og golfkøller, ifølge politiet.

Desuden sigtes de to mænd for ulovlig tvang og for at have udsat beboeren for vold. Ifølge politiet skulle beboeren dog være sluppet uden meget alvorlige skader.

Ifølge Nordjyllands Politi kan sagen kan have noget at gøre med "økonomi", muligvis gæld.

Sagen efterforskes dog stadig.

Ved grundlovsforhøret nægtede den en af de to mænd alt, mens den anden erkendte hærværk og ulovlig indtrængning, oplyser anklager Mia Haaning fra Nordjyllands Politi.