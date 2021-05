To gange havde bilist vildt høj promille - anden gang gik det galt

AALBORG:Det endte i et færdselsuheld, da en 35-årig udlænding 31. marts 2020 kørte spirituskørsel med en voldsom høj promille ad Østre Allé i Aalborg.

Den 35-årige mand kørte ifølge anklageskriftet imod færdselsretningen, og kort efter påkørte han en personbil, som drejede til venstre ad Samsøgade. Uheldet medførte kun materielle skader.

Manden fik efterfølgende udtaget en blodprøve, og den viste, at han var voldsomt påvirket af alkohol. Han havde således en promille på mindst 2,65.

To måneder forinden var den også gal for manden. Han blev stoppet af politiet på Morumvej i Vognsild ved Aars med mistanke om kørsel i påvirket tilstand.

Rigtigt nok var han også i dette tilfælde slemt påvirket af alkohol, da blodprøven viste en promille på hele 2,96.

Derfor sad han torsdag ved Retten i Aalborg tiltalt for i to omgange at have ført bil i spirituspåvirket tilstand.

Han blev ifølge anklager ved Nordjyllands Politi Dorte Kvist Knudsen idømt 50 dages betinget fængsel. Desuden fik han en samlet bøde på 28.000 kroner, frakendt førerretten i syv år, konfiskeret sin bil samt advarsel om udvisning.

Den 35-årige valgte at modtage dommen.