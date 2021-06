To harmonikasammenstød har sat prop i trafikken omkring Aalborg

AALBORG:Inden for kort tid kort før klokken 16 skete der to trafikuheld på motorvej E45 omkring Aalborg, der torsdag eftermiddag giver en dek bøvl og ballade i specielt den nordgående trafik omkring Aalborg.

Det første uheld skete i sydgående retning kort før Humlebakken, hvor fire biler var involveret i et harmonikasammenstød, fortæller vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

Der skete udelukkende materiel skade ved uheldet, men fordi det skete i venstre spor, altså overhalingssporet, så gav det en del kødannelse. Det lykkedes dog for politi og redningsmandskab at få de fire biler bugseret ind til siden ret hurtigt, så trafikken igen kunne glide.

Kort tid efter skete der så et uheld nordgående retning ved afkørlsen ved Sundsholmen. Også har var fire biler involveret i et harmonikasammenstød, hvor ingen kom til skade. De to spor blev spærret, mens trafikken kunne køre udenom i det sidste af de tre spor på stedet, men midt i myldretiden gav det hurtigt en voldsom kødannelse langt bagud på motorvejen.

Køen var stadig lang klokken 17.10, hvor den begyndte omkring afkørslen til Aalborg C.

Vagtchef Karsten Højrup forventer ikke, at trafikken er normal igen i nordgående retning før hen omkring klokken 18. Hvorfor de to uheld skete vides endnu ikke, men alt peger på typiske myldretidsuheld med for kort afstand til den forankørende og manglende opmærksomhed rettet mod trafikken fra førernes side.