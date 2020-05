To knivoverfald i Aalborg: Politi mangler både motiv og gerningsmænd

AALBORG:Nordjyllands Politi er i gang med at redde trådene ud efter to knivoverfald i Aalborg tirsdag aften og natten til onsdag.

Men indtil videre har politiet ikke ret meget at gå efter. Gerningsmændene er stadig på fri fod, og der er umiddelbart ikke noget der tyder på, at de to overfald har noget med hinanden at gøre.

- Men det er nærliggende at tænke, at der kan være en sammenhæng, og det er selvfølgelig også noget, vi har inde i vores overvejelser. Men som det ser ud nu, er der ingen indikation af, at de to episoder er forbundne, siger politikommissær Martin Rolighed, Nordjyllands Politi.

Den første episode skete omkring klokken 20 ved havnen i Aalborg nær Utzon Center. Her blev to unge mænd overfaldet af omkring 10 andre unge mænd.

Den ene - en 19-årig mand - blev stukket i ballen med en ukendt genstand, muligvis en kniv, mens den anden blev slået i hovedet med knytnæver.

Omkring klokken 03 blev en 21-årig mand overfaldet på Durupstien ved Smedegårdsvej/Budumvej i Aalborg Øst, hvor han blev stukket med en kniv.

I begge tilfælde kom de unge mænd kun lettere til skade, men måtte dog behandles på sygehuset.

Mangler motiv

Politiet har afhørt de to ofre, men de har altså ikke kunne lede politiet på sporet af gerningsmændene.

- De har ikke kunne pege på nogen bestemte, siger Martin Rolighed, der ikke vil komme nærmere ind på ofrenes forklaringer af hensyn til efterforskningen.

Politiet har afhørt vidner, haft hunde ude for at lede efter spor og har intet videoovervågning for dels af forsøge at finde frem til gerningsmændene, men i lige så høj grad at finde et motiv.

- Vi har ikke noget der indikerer, at der skulle være tale om forudgående uvenskab eller hævn. Men vi vil gerne finde et motiv og få lagt låg på, hvis der alligevel skulle være noget der er ved at udvikle sig. Men det er der ikke noget der tyder på, understreger Martin Rolighed.