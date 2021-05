To kvinder havde skarpladt revolver - ville bruge den til beskyttelse

AALBORG:To kvinder er ved retten i Aalborg fredag 7. maj blevet dømt for at have haft en skarpladt revolver i deres hjem i december sidste år.

7. december modtog politiet et anonymt tip om, at kvinderne, som er 28 og 29 år gamle, havde brugt en revolver til at true nogle personer.

Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi Malene Lund Andersen.

Politiet kørte ud til deres bopæl i Nibe, hvor de fandt den skarpladte revolver og nogle euforiserende stoffer, som begge kvinder erkendte var til eget forbrug.

Ifølge kvinderne havde de revolveren, da de havde været indblandet i det kriminelle miljø og ville bruge den til beskyttelse. Den havde ikke været affyret.

- Efterforskningen har ikke kunnet identificere, hvem kvinderne angiveligt skulle have truet. Men begge kvinder fortæller, at de selv blev udsat for trusler i rockermiljøet, siger Malene Lund Andersen.

Den ene kvinde fik en behandlingsdom og er blevet løsladt til psykiatrisk afdeling, hvor hun de næste fem år skal følge den behandlingsdom. Den anden kvinde fik to års ubetinget fængsel.

Begge kvinder modtog dommen.