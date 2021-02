To kvinder i halvtredserne involveret i uheld

VESTER HASSING: Onsdag eftermiddag rykkede Nordjyllands Politi ud til et uheld på Skovhusvej ved Vester Hassing. Her kom en 52-årig kvinde kørende, og for enden af vejen svingede hun til højre på omfartsvejen.

Hun havde imidlertid overset en bil, der kom kørende på vejen, og de stødte sammen.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup til NORDJYSKE.

- Der skete ikke noget alvorligt, men begge biler fik en del buler, siger han.

I den anden forulykkede bil var en 50-årig kvinde, og begge de involverede bilister er kørt på skadestuen til kontrol.

Vagtchefen fortæller, at der nu bliver et retsligt efterspil, fordi kvinden, der kom kørende på Skovhusvej, ikke overholdt sin vigepligt.

Trafikken var i en kort periode påvirket af uheldet, men vejen var hurtigt farbar igen.