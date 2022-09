To lastbiler i uheld betød lang kø og omkørsel i morgentrafikken

AALBORG:Torsdag morgen var to lastbiler involveret i et uheld kørt for Limfjordstunnelen, og det gav lang kø i morgentrafikken.

Uheldet skete kort efter klokken 8:00 i nordgående retning på E45 Nordjyske Motorvej mellem afkørslerne ved Humlebakken og Øster Uttrup vej.

En lastbil var bremset op, og den bagvedkørende chauffør i en lastbil havde enten været uopmærksom eller ikke holdt tilstrækkelig afstand - i hvert fald var han kørt op i bagenden på den bremsende lastbil.

Der var ikke personskade, men uheldet betød lang kø.

- Den bagvedkørende lastbil kan ikke køre og skal derfor fjernes fra stedet. Det kræver noget materiel, der kan løfte en lastbil, så det tager lidt tid, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mogens Hougesen.

Arbejdet med at få fjernet lastbilen første til, at flere vognbaner på skift måtte spærres af.

- Trafikken snegler sig meget forsigtigt forbi, fortæller vagtchefen.

Uheldet betød, at der hurtigt opstod en kø, der strakte sig til afkørslen ved Universitets Boulevarden. Og Vejdirektoratet meldte om forlænget rejsetid på over 20 minutter.

I forbindelse med uheldet opstod en kø, der strakte sig til afkørslen ved Universitets Boulevarden. Derfor opfordrede politiet til, at man kørte fra der og kørste via Budumvej og Øster Uttrup Vej og kørte på motorvejen derfra. Foto: Lars Pauli

Nordjyllands Politi et tweet om, at bilister med fordel kunne køre af ved Universitets Boulevarden og køre via Budumvej og Øster Uttrup Vej og køre på motorvejen derfra.

Oprydningen efter uheldet var overstået omkring klokken 9:45, mens det derudover tog noget tid af afvikle trafikken fra køen.