To mænd anholdt: Sigtet for flere indbrud i Nordjylland

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi anholdt mandag eftermiddag to mænd på henholdsvis 37 og 39 år, der menes at stå bag flere indbrud i Nordjyllands Politikreds.

Politiet mistænker dem for at stå bag flere indbrud, der har i den seneste tid har plaget områderne omkring nordjyske byer som Aabybro, Pandrup, Brønderslev og Hjallerup.

Begge mænd er tilmeldt en adresse i Randers. De blev anholdt på motorvejen syd for Aalborg i en aktion, der blev tilrettelagt efter en kort men intens efterforskning.

– Det er med stor tilfredshed, at jeg kan notere mig, at vi efter en solid indsats hurtigt kunne skride til anholdelse af to formodede indbrudstyve, siger lederen af politiets indbrudsefterforskning, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Han udtrykker håb om, at nordjyderne nu vil opleve en opbremsning i de mange indbrud, der har plaget landsdelen i den seneste tid.

De to anholdte mænd fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.