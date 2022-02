To mænd dømt for knivstikkeri midt på motorvej

AALBORG:En uenighed i trafikken tog pludselig en dramatisk drejning, da unge mænd steg ud af deres bil og overfaldt en 27-årig mand, der blev stukket i skulderen og håndleddet med kniv.

Nu er to mænd på henholdsvis 21 og 22 år blevet idømt fængselsstraffe for det usædvanlige overfald på den 27-årige.

Det oplyser anklager Anne Thyrrestrup.

Knivstikkeriet skete 19. september omkring klokken 05. Her kørte to biler i sydgående retning på motorvejen. I begge biler sad unge mennesker, der var på vej hjem efter en tur i byen i Aalborg.

De to dømte mænd kørte i den forreste bil, og ifølge det 27-årige offer, som kørte bilen bagved, så slingrede den forreste bil kraftigt. Den 27-årige signalerede derfor med lygterne, for at bilen foran til at trække ind til siden.

Men det blev i stedet startskuddet det voldsomme optrin på motorvejen.

Stoppede midt på motorvej

For bilen med de to dømte standsede pludseligt midt på motorvejen ved Svenstrup, og den 21-årige fører sprang ud af bilen. Det samme gjorde den 27-årige mand fra den anden bil, og de to mænd kom i skænderi og håndgemæng.

Det udviklede sig, da den 21-årige trak en kniv og stak den 27-årige i skulderen og i håndleddet, hvor pulsåren blev ramt.

Herefter faldt den 27-årige til jorden, og blev slået og sparket i hovedet og på kroppen af den 21-årige og den 22-årige, der også havde tilsluttet sig overfaldet, forklarer Anne Thyrrestrup.

Hævdede, at det var selvforsvar

I Retten i Aalborg nægtede begge mænd sig skyldige i overfaldet.

Den 21-årige erkendte at have stukket med kniven, men han hævdede, at det var i nødværge. Det mente retten dog ikke, og han blev idømt et år og tre måneders fængsel.

Derudover fik han også taget kørekortet, da han kørte med for høj promille.

Den 22-årige nægtede at have været en del af overfaldet. Det fandt retten dog, at han var, og han blev idømt et års fængsel samt udvisning af landet i seks år.

Den 21-årige modtog dommen, mens den 22-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.