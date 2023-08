Fælden klappede, da narkohandler mødte op med en pose kokain

AALBORG:To mænd på 27 og 29 år kan se frem til at sidde i fængsel i fire og tre et halvt år - inden de skal forlade Danmark.

Det har Retten i Aalborg besluttet, efter at de to mænd fra henholdsvis Albanien og Kosovo er blevet dømt for besiddelse af ét kilo kokain til videresalg.

Sagen begyndte, da Nordjyllands Politi fik kendskab til en snapchat-gruppe, hvor man kunne bestille kokain.

Politiet bestilte 10 gram til levering på en parkeringsplads i Hjørring, og da manden fra Albanien dukkede op i bil, klappede fælden.

Manden var i besiddelse af de 10 gram kokain og yderligere 20 gram kokain, der var gemt i underbukserne.

Udstyr viste organiseret salg

Bilen, som manden var kørende i til Hjørring var registreret hos en mand på Feggesundvej i Aalborg Øst, og derfor ransagede politiet senere på natten adressen.

Her traf politiet en mand fra Kosovo, der var i færd med at gemme en pose af vejen. Posen viste sig at indeholde 720 gram kokain, vægte, poser, bakker med rester af kokain, regnskabsbøger og 27.000 kroner i kontanter.

I lejligheden var der også en tæller til pengesedler, ligesom politiet fandt en mobiltelefon med regnskab og bestillingsordre på kokain.

Troede det var lidt hash

De to mænd stod tiltalt for besiddelse af 750 gram kokain til videresalg, salg af 250 gram kokain i februar, og ud fra regnskaber og bestillingerne på mobiltelefon var de også tiltalt for salg af knap 500 gram kokain fra december sidste år til februar i år.

Det lykkedes anklager Mads Iversen fra Nordjyllands Politi at overbevise retten om, at begge mænd skulle dømmes for opbevaring og salg af ét kilo kokain, mens retten frifandt begge for de knap 500 gram kokain, der skulle være solgt fra december til februar.

Mens manden fra Albanien delvis tilstod, så nægtede manden fra Kosovo alt.

- Han forklarede, at han troede, at der var nogle gram hash i den pose, som han forsøgte at gemme, og han ville hjælpe sin ven med, at det ikke blev konfiskeret. Den forklaring troede retten ikke på, siger Mads Iversen.

Mads Iversen havde gået efter, at begge mænd skulle dømmes for besiddelse af halvandet kilo kokain med henblik på videresalg.

- Det er jeg selvfølgelig ked af, at det ikke lykkedes at overbevise retten om, at det var tilfældet. Når det er sagt, så er jeg meget tilfreds med dommene, der endte med at blive afsagt. Det er lange fængselsdomme og med efterfølgende udvisning af Danmark, det beviser, at det har store konsekvenser, hvis man handler med stoffer, siger han.

Manden fra Albanien - der mødte op på parkeringspladsen med stofferne - endte med at modtage dommen.

Manden fra Kosovo - der forsøgte at gemme posen på adressen på Feggersundvej - har anket dommen, da han nægter sig skyldig og ønsker frifindelse.