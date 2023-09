Afpresning: Kvinde truede med at offentliggøre nøgenbilleder

To nordjyske mænd blev søndag og mandag forsøgt afpresset af kvinder, efter de havde sendt billeder via nettet.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Den første forsøg på afpresning gik udover en en ung mand fra Gistrup, der kontaktede politiet.

Han anmeldte, at en pige var begyndt at følge ham på Instagram og havde kontaktet ham via beskeder. Den unge mand havde sendt en selfie (et billede af sit ansigt) til pigen, hvorefter pigen var begyndt af afpresse manden.

Hun forlangte 200 euro for ikke at offentliggøre mandens billede sammen med et billede af en penis.

Politiet vejledte den unge mand til ikke at betale og opfordrede til at anmelde sagen som afpresning.

Den unge mand havde selv anmeldt gerningspersonens formentlig falske profil til Instagram.

Ville offentliggøre nøgenbilleder

Mandag gik den anden sag om afpresning ud over en midaldrende mand fra Brovst.

Manden havde over mobiltelefonen skrevet med en kvinde de seneste fire-fem dage, hvor de havde udvekslet nøgenbilleder.

Mandag begyndte kvinden imidlertid af forlange penge for ikke at offentliggøre mandens billeder over for hans familie, venner og arbejdsplads.

Her opfordrede politiet også til, at manden ikke betalte pengene og anmeldte sagen.

I døgnrapporten skriver politiet, at det er et generelt råd, at man aldrig skal betale, hvis man bliver afpresset.

Truer nogen med at offentliggøre billeder, hvor man er nøgen eller i en seksuel situation - eller har de allerede gjort det - skal det anmeldes til politiet.