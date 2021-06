To mænd idømt fængsel og udvisning: Overfaldt fremmed mand i hans eget hjem

AALBORG:Seks måneders ubetinget fængsel og udvisning. Det var, hvad to unge mænd på henholdsvis 22 og 23 år onsdag eftermiddag blev idømt ved Retten i Aalborg.

Her var de tiltalt for i marts i år uberettiget at have tiltvunget sig adgang til en 22-årig fremmed mands lejlighed på en adresse i Aalborg og at have slået ham tre gange i hovedet med en jernstang, før de forlod stedet igen.

Det forklarer anklager ved Nordjyllands Politi, Malene Lund Andersen.

- Begge de anklagede nægtede sig skyldige i overfaldet, men de erkendte at have været ved lejligheden, angiveligt fordi de ledte efter en kvinde, som skulle opholde sig derinde, siger Malene Lund Andersen.

- Faktisk forklarede de to tiltalte, at de havde handlet i selvforsvar, fordi det var dem, der var blevet overfaldet, tilføjer hun.

Den forklaring købte dommeren dog ikke.

Den 22-årige, der blev overfaldet, forklarede, at han ved 16-tiden den 16. marts i år havde hørt nogen banke på sin dør, men da han havde kigget i dørspionen, havde der ikke været nogen at se. Til gengæld var det hele gået meget hurtigt, da han åbnede døren på klem - for her havde nogen presset den yderligere op, inden han blev slået tre gange i hovedet og faldt om på entrégulvet.

- Han fortalte videre, at de to tiltalte havde set sig omkring i lejligheden, inden de bare forsvandt igen og havde efterladt ham i entréen med blodet løbende fra hovedet. Den 22-årige sagde også, at han slet ikke kender den kvinde, de to tiltalte ledte efter. Og det var altså den forklaring, retten fandt mest troværdig og lagde til grund for dommen, siger anklager Malene Lund Andersen.

De to tiltalte er fra henholdsvis Irak og Iran - den ene er afvist asylansøger - og de har hver en tidligere dom for vold på straffeattesten. Derfor blev de ved onsdagens retsmøde dømt for vold i gentagne tilfælde, og dommen blev samtidig strammet, fordi de ikke kendte den 22-årige mand, de overfaldt.

Udover de seks måneders fængsel og udvisningen har de begge fået indrejseforbud i Danmark, som gælder de næste seks år. Den yngste, en 22-årig mand, ankede dommen, mens den 23-årige afviste asylansøger modtog sin dom.