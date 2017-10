To mænd kan stå bag stribe af butikstyverier

AALBORG: To mænd er blevet anholdt af Nordjyllands Politi, mens det vurderes, om de skal fremstilles i grundlovsforhør fredag.

Torsdag klappede fælden, da de to mænd blev tilbageholdt af personale i Aalborg Storcenter, hvor mændene angiveligt forsøgte at stjæle tøj.

Mændene blev anholdt af Nordjyllands Politi, som mener, at de kan stå bag en stribe butikstyverier i Nordjylland og resten af Jylland.

Vagtchef Jess Falberg vurderer fredag morgen, at der kan være tale om mindst 10 sager på hver af de to mænd. Derfor skal det altså vurderes, om de skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. De to mænd er henholdsvis 24 og 27 år.