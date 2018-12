To mænd røvet med saks og tvunget ned i affaldscontainer

AALBORG: En kælder på Fridtjof Nansens Vej i Aalborg SØ var scenen for et usædvanligt røveri, hvor to mænd på 17 og 18 år fra lokalområdet havde tvunget to ofre ned i kælderen under en boligblok i oktober sidste år.

De to mænd slog ofrene og truede dem med en saks. Røverne slap afsted med ting til en værdi af 10.000 kroner blandt andet tøj.

Efter at have taget tingene tvang den 17-årige røver de to ofre ned i en container til affald, og stak kort tid efter af.

Røverne var for Retten i Aalborg torsdag, hvor de tilstod røveriet, oplyser anklager Kristina Frandsen.

– De tilstod at have begået røveriet og at have slået ofrene, siger anklager Kristina Frandsen.

De to mænd blev hver idømt seks måneders fængsel, hvor den ene fik en måneds ubetinget fængsel og den anden fik to måneders ubetinget fængsel.

Desuden blev den 18-årige idømt betinget udvisning af Danmark.

Begge modtog dommen.