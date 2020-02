To mænd sigtet for hjemmerøveri: Truede med knive

AALBORG:To 35-årige mænd bliver torsdag fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for et hjemmerøveri onsdag aften.

Det oplyser politikommissær Martin Rolighed, Nordjyllands Politi.

Hjemmerøveriet skete omkring klokken 18, hvor to mænd trængte ind i en lejlighed i Aalborg. I lejligheden befandt sig fem mænd, og de blev truet af de to hjemmerøvere, der havde knive med sig.

En af mændene i lejligheden blev også slået i hovedet med skæftet af kniven, fortæller politikommissæren.

Hjemmerøverne stjal en mobiltelefon og et hævekort.