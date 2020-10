To mænd udsat for vold i over en time: Fire mænd anholdt

AALBORG:Fire mænd blev onsdag anholdt og sigtet for at have udsat to andre mænd for grov vold i mere end en time på en adresse i Vodskov.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Volden skete 21. september om aftenen, hvor politiet mistænker de fire mænd for at opsøge de to voldsofre - der begge er i 30'erne - på adressen i Vodskov og udsætte dem for timelang vold ved - bl.a. med knytnæveslag i hovedet.

- Ofre og gerningsmænd har et forudgående kendskab til hinanden, og der er tale om et økonomisk mellemværende, som har udløst volden, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Kenneth Rodam, der tilføjer, at de to ofre har været meget bange for at anmelde den alvorlige vold, hvorfor politiet først nu er skredet til handling i sagen.

De fire anholdte i sagen er henholdsvis 51 år, 40 år, 36 år og 33 år. De bliver fremstillet i et grundlovsforhør senere torsdag, hvor de er sigtet for både grov vold, ulovlig tvang og røveri.

- Vores opgave er nu at efterforske videre i sagen, så hele hændelsesforløbet kan blive belyst og kortlagt, siger Kenneth Rodam.