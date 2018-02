To nordjyske boligselskaber går sammen

NORDJYLLAND: Sundby-Hvorup Boligselskab og Boligselskabet Østvendsyssel har siden december 2017 arbejdet med planerne om en kommende fusion.

Det nye samlede boligselskab vil med knap 4.500 boliger blive et af regionens største og tilbyde boliger i Aalborg, Nørresundby og de større oplandsbyer nord for Limfjorden og i Østvendsyssel.

Organisationsbestyrelserne i de to boligselskaber har sagt ja til fusionsplanerne, og det er nu op til de to repræsentantskaber at sige endelig ja til den aftale, som en fælles arbejdsgruppe i øjeblikket er ved at færdiggøre.

- Gennem vores møder med Boligselskabet Østvendsyssel har vi fået bekræftet, at vi deler værdier, og at vi grundlæggende vil det samme for vores beboere. Vi ligner på mange måder hinanden, både når det gælder kultur og værdier, vores holdning til beboerdemokratiet samt ansvarlighed i drift, administration, økonomi medarbejdertrivsel og miljø, forklarer formand for Sundby-Hvorup Boligselskab Hans Bøyen Christensen.

Ifølge planen bliver Sundby-Hvorup Boligselskab det fortsættende selskab. Og dermed vil boligselskabet, som i år fejrer 75 års jubilæum, blive et af regionens største.

Alle medarbejdere i Boligselskabet Østvendsyssel fortsætter dog, og driftspersonalet kommer til at indgå i et nyt, udvidet serviceteam i Østvendsyssel, der får base i Boligselskabet Østvendsyssels nuværende kontor i Dronninglund.

- For os er det afgørende, at vi fortsat kan tilbyde gode boliger til billige penge og fastholde en effektiv administration og god beboerservice. Det forudsætter en stor og stærk organisation, og det opnår vi nu sammen med Sundby-Hvorup Boligselskab. Vel at mærke, uden at vi giver slip på vores værdier, siger formand for Boligselskabet Østvendsyssel Jens Jørgen Jensen.

Det er i sidste ende repræsentantskaberne i de to boligselskaber, der skal godkende fusionsplanerne. Det vil efter planen ske på forårets ordinære møder. Herefter kan fusionen træde i kraft pr. 1. januar 2019.