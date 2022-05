To shoppingcentre har godt nyt til elbilejerne

AALBORG:Der er godt nyt til elbilejerne i Aalborg, når de i fremtiden skal parkere ved to shoppingcentre.

Her er der nemlig et stort antal ladestandere på vej. Det drejer sig om Aalborg Storcenter, hvor der etableres 72 nye ladepunkter, mens der ved Friis Shoppingcenter etableres 20 ladepunkter.

Baggrunden er en aftale, som Danske Shoppingcentre har lavet med ladeoperatøren Clever om at opsætte 586 ladestandere til elbiler ved en lang række storcentre rundt om i landet. Danske Shoppingcentre ejer nemlig udover Aalborg Storcenter og Friis en række andre centre som bl.a. HerningCenteret og Lyngby Storcenter.

- Aftalen med Clever giver os mulighed for at optimere vores faciliteter til de elbilister, som der kun vil komme flere af i fremtiden. Hos Danske Shoppingscentre er vi allerede i gang med at skabe flere bæredygtige og miljørigtige løsninger i vores 18 centre, og vi har en klar ambition om at indgå i flere bæredygtige partnerskaber i fremtiden, siger Kristian Mortensen, head of operations and projects hos Danske Shoppingcentre i en pressemeddelelse.

De første standere vil blive sat op inden årets udgang. Det forventes, at alle ladepunkter vil være idriftsat i løbet af næste år. Ud af aftalens 586 ladestandere vil 106 vil være lynladepunkter med en effekt på 150 kW, der gør det muligt at lade elbilen op på cirka 15 minutter. De resterende 480 vil være normale ladepunkter, der har en effekt på 11 kW.

Der er ifølge de to parter tale om den største danske aftale nogensinde på området.

- Aftalen med Danske Shoppingcentre er et kæmpe fremskridt for omstillingen af transporten i Danmark, og i fællesskab udnytter vi elbilens allerstærkeste kort – at man kan lade, hvor man er, siger Casper Kirketerp-Møller, direktør i Clever.

Hos Aalborg Kommune er man godt tilfreds med udviklingen.

- Jeg ville være ked af, hvis manglende ladestandere ville blive en forhindring for den grønne omstilling, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen til Nordjyske.

Han tror, at butikker vil bruge ladestandere som et konkurrenceparameter.

- Det bliver nødt til at være et kludetæppe af rigtig mange indsatser hele vejen rundt for, at vi kan nå i mål med den udfordring, siger rådmanden.