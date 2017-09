To store blokke i valgforbund

AALBORG: Radikale Venstre og Kristendemokraterne står atter last og brast forud for det kommende kommunalvalg i form af et valgforbund, og det er der flere og gode grunde til, forklarer førstnævntes spidskandidat Daniel Nyboe Andersen.

- Vi tilstræber altid at etablere et midtervalgforbund som modvægt til, at kommunalvalget meget er et "præsidentvalg" mellem to borgmesterkandidater. Især ved det her valg er hver fløj samlet i to mammut-valgforbund. Med vores aftale med KD giver vi vælgerne mulighed for at stemme på andre, der ikke signalerer blokpolitik, siger Daniel Nyboe Andersen, der om valget af aftalepartner siger, at det også bygger på, at der mellem de to partier gennem rigtig mange år har været et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Ved det foregående valg medvirkede valgforbundet med Kristendemokraterne til, at Radikale Venstre med få stemmers margin opnåede to mandater i det nuværende byråd, og Daniel Nyboe Andersen lader da også forstå, at der også bliver skævet til matematikkens fordeling af mandaterne.

KD får forslag i byråd

Hos KD finder spidskandidat Niels Jørgen Lassen det ligeledes naturligt at gentage valgforbundet.

- Nogle af de ting, vi har fokus på, er de radikale også med på. Det gælder eksempelvis et kommunalt tilbud om rådgivning til par, som har udfordringer i ægteskabet, og hvis vi ikke opnår valg til byrådet, er aftalen, at de radikale stiller det som et forslag i byrådet, siger Niels Jørgen Lassen

Han henviser til, at undersøgelser har vist, at det i løbet af to år kan reducere antallet af skilsmisser med 17 procent

Kristendemokraternes formand oplever, at der netop hvad angår det familiemæssige er et værdifællesskab mellem Kristendemokraterne og Radikale Venstre.

I forhold til at sikre mandater ser aftalen umiddelbart ud til at være til størst fordel for Radikale Venstre, men Kristendemokraternes formand afviser, at det er umuligt for partiet at få plads i byrådet.

- Det er ikke mange år siden, vi havde et medlem af byrådet, og vi mener, vi har nogle mærkesager, der giver genlyd i befolkningen, siger han og nævner partiets fokus på, at pengene skal følge barnet.

- Der skal være mulighed for at få tilskud, hvis den ene forældre vælger at passe barnet selv, siger han.