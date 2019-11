Politi: Æsel var skyld i trafikuheld

LØGSTØR:Hovedvejen mellem Løgstør og Nibe var ramt af to trafikuheld fredag eftermiddag, og et af uheldene skyldes at et æsel havde forvildet sig ud på kørebanen.

Det uheld skete kort før kl. 16 på Løgstørvej lidt øst for Farstrup. Ifølge Nordjyllands Politi bremsede en bilist op, da et æsel befandt sig på vejen. Derefter blev bilen påkørt bagfra af en anden bil. Ingen skulle være kommet noget alvorligt til, heller ikke æslet, som forsvandt.

Politiet har haft kontakt til æslets ejer, som ved 17-tiden fortsat ikke vidste, hvor det undslupne æsel befinder sig.

Æsel endnu ikke indfanget

- Så æslet går stadig rundt derude et sted i mørket, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi, som opfordrer bilisterne til at holde godt øje.

En af bilisterne fra uheldet nær Farstrup klagede over nakkesmerter og blev bragt til tjek på skadestuen.

Også uheld nær Brøndum

Knap to timer før, ved 14-tiden, var to andre biler stødt sammen på hovedvejen nær Brøndum, også mellem Løgstør og Nibe.

Det uheld skete også, da en bil var bremset op. Bilen blev påkørt bagfra af en anden bilist. Flere ambulancer blev sendt til stedet, og ifølge politiets foreløbige oplysninger blev to personer fra bilerne bragt til tjek på skadestuen. Ingen skulle være kommet noget alvorligt til, følge de foreløbige oplysninger, politiet har.