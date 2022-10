To uger inde i valgkampen er plakater smidt i grøftekanten: - Det er møgirriterende

AALBORG:Langs Letvadvej i den vestlige del af Aalborg kan man ikke længere finde Venstres folketingskandidat Marie Bjerre på lygtepælene. I stedet står hendes plakater op af vejskilte, eller de er blevet smidt ud i vejkanten og på vejen.

Ligeledes er et banner, der hang på hjørnet mellem Th. Sauers Vej og Sønderbro forsvundet under et døgn efter, at det er blevet sat op.

- Det er møgirriterende. Jeg var ved at tro, at det bare var, fordi min godkendelse til at hænge banneret op ikke var nået til chefen, og at han havde taget det ned. Men der er simpelthen også én, der har taget mit banner, fortæller Marie Bjerre.

Selvom det er hendes plakater der lige her er blevet systematisk fjernet, så tror hun ikke, det er noget mod hende personligt.

- Det mistænker jeg ikke. Jeg tror bare, det er regulært hærværk. Jeg møder udelukkende god opbakning, når jeg er ude at repræsentere mig selv, så jeg har svært ved at se, at det skulle være det, siger hun. Det er ikke bare lige at sætte et nyt banner eller nye plakater op, for hun har ikke noget materiale til overs.

Marie Bjerre tager det ikke videre personligt, at det er hendes plakater, der på Letvadvej er blevet smidt i vejkanten. Foto: Lars Pauli

- Vi bruger så mange ressourcer på at hænge plakaterne op og finde plads til dem. Det også en ting, vi bruger rigtig mange penge på, og en kampagne er i forvejen svær at få til at hænge sammen økonomisk. Jeg har endda valgt at få færre plakater printet denne gang, fordi det er så dyrt. Så det er simpelthen bare brandærgerligt, siger hun.

Hun mener derudover, at hærværket er et demokratisk problem.

- Helt ærligt så er det jo også et problem for vores demokrati, hvis ens plakater bliver hevet ned, for så er det svært at være lige så synlig som de andre, siger folketingskandidaten.

Det er for hende ikke et problem, hvis man gerne vil have en plakat med hjem. Men man skal vente til efter valget.

- Hvis man vil have en plakat, må man bare skrive til mig. Så kan man få én efter valget. Det har jeg allerede aftalt med et par stykker, fortæller folketingskandidaten.

Det er da heller ikke kun Marie Bjerres plakater, der kan findes rundt omkring. Også andre plakater kan findes i grøftekanterne.

Nedrevede valgplakater