To uheld: Bil og lastbil i sammenstød på motorvej

STØVRING/AALBORG: To færdselsuheld næsten samtidig omkring en times tid før middag fredag - dels på motorvej E45 i sydlig retning syd for Støvring Syd og dels på Hobrovej ved Vestre Alle i Aalborg - skabte en del kødannelser på og nær ved uheldene.

Ved uheldet på motorvej E45, der skete kort før klokken 11, snittede en bil og lastbil hinanden og holdt stille i anden vognbane.

Selv om uheldet ikke var alvorligt og kun gav lidt ridser og buler, så skabte det straks kø på stedet, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Der var dog ret hurtigt fri passage på motorvejen igen, fortæller vagtchefen.

Kørte ind i holdende biler

Ved uheldet på Hobrovej ved Vestre Alle i Aalborg var tre personbiler impliceret i uheldet.

Her holdt to biler for rødt lys, og det havde en bagfra kommende bilist overset og kørte op bagi de holdende biler, fortæller vagtchefen.

En person blev kørt på skadestuen til undersøgelse for nakkesmerter.

Dette uheld gav også en del kødannelse på stedet. En vejbane var decideret spærret, mens politi og ambulance kortvarigt var på stedet.

Der er blandt andet spildt olie og kølervæske på kørebanen. Det skulle fjernes, før vejen igen kunne åbnes.