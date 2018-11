Tre uheld på E45: Det tog længere tid at komme på arbejde

AALBORG/STØVRING: Tre uheld i morgentrafikken på E45 hindrede tirsdag morgen trafikanterne på motorvej E45 i at nå frem til job eller skole i tide.

– Alle tre uheld medførte heldigvis kun buler og ingen personskade, oplyser vagtchef Jess Fallberg.

Det ene uheld skete i retning fra Nørresundby mod Østre Allé mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 23, Aalborg N. Her var fire biler ifølge vagtchefen impliceret i et mindre harmonikasammenstød, fordi trafikanterne ikke holdt ordentlig afstand..

Her var højre spor spærret, mens der blev ryddet op.

Det andet uheld skete mellem frakørsel 30, Støvring N og 29, Svenstrup i nordgående retning.

Også her var der tale om for tæt trafik og uopmærksomhed hos bilisterne

Ifølge Vejdirektoratet måtte trafikanterne bruge cirka et kvarter ekstra på at nå frem på grund af uheldene.

Det tredje uheld skete på motorvejen ved Vodskov i sydgående retning. Her endte en bil ude på en mark efter et sammenstød. Heller ikke her skete der ifølge vagtchefen alvorlig personskade.

Klokken 08.45 var der helt ryddet op efter alle uheld, og morgentrafikken kunne glide normalt.