To uheld på E45: Det tog længere tid at komme på arbejde

AALBORG/STØVRING: To uheld i morgentrafikken på E45 hindrede tirsdag morgen trafikanterne på motorvej E45 i at nå frem til job eller skole i tide.

Det ene uheld skete i retning fra Nørresundby mod Østre Allé mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 23, Aalborg N.

Her var højre spor spærret, mens der blev ryddet op.

Det andet uheld skete mellem frakørsel 30, Støvring N og 29, Svenstrup i nordgående retning.

Her var der kun et spor farbart.

Ifølge Vejdirektoratet måtte trafikanterne forvente at bruge cirka et kvarter ekstra på at nå frem på grund af uheldene.

Klokken 08.45 var der helt ryddet op efter begge uheld, og køen var afviklet.