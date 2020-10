To uheld på E45 ramte myldretiden

SVENSTRUP:Et trafikuheld kom ikke alene, da det gik galt på E45 ved Svenstrup tirsdag eftermiddag. Første uheld var et solouheld, da en bilist i sydgående retning kørte ind i autoværnet, fortæller vagtchef Jess Fallberg fra Nordjyllands Politi.

- Vi ved ikke hvorfor, han rammer autoværnet. Han kommer ikke til skade, men han får selvfølgelig lavet nogle skader på autoværnet, og der opstår så en kigge-kø i det sydgående spor, siger Jess Fallberg.

Og her går det så galt for anden gang, fordi en bilist i det sydgående spor ikke er opmærksom på trafikken foran og ender med at køre ind i den forankørende bilist.

Ingen kom umiddelbart noget alvorligt til, men trafikken på strækningen var generet, mens der blev ryddet op efter de to uheld.