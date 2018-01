To unge anholdt for tyverier i Gaden

AALBORG: To unge mænd på 18 og 23 år blev natten til onsdag anholdt af politiet og sigtet for tyverier fra gæster i værtshusgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Ved 03.30-tiden blev politiet ringet op af en dørmand i ’Gaden’, som sagde, at de to unge blev tilbageholdt, efter en kvinde havde fået stjålet sin mobil på en beværtning.

De to mænd var tidligere på aftenen blevet smidt ud fra andre beværtninger i gaden, fordi de angiveligt havde været nærgående mod andre gæster på beværtningerne.

Da politiet ankom, blev de to unge mænd anholdt, da det viste sig, at de havde en række betalingskort på sig, som ikke tilhører dem selv. Politiet mener at de to unge har stjålet de betalingskort, og derfor sigtes de nu for tyveri, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.