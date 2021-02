To unge sigtet: Skød med signalpistol og tvang person ind i bil

AALBORG:Den voldsomme episode torsdag aften i Aalborg, hvor en person blev udsat for røveri og tvunget ind i en bil, førte fredag eftermiddag til, at to unge mænd blev varetægtsfængslet i fire uger.

Det skete ved Retten i Aalborg og foregik bag lukkede døre, fortæller anklager Malene Lund Andersen.

Hun oplyser, at de to mænd er sigtet for røveri og frihedsberøvelse.

- De skulle have tvunget en person ind i en bil og kørt rundt med personen samtidigt med, at de både før og under kørslen udsatte ham for vold og truede ham med kniv og en pistollignende genstand til at udlevere nogle værdier, fortæller Malene Lund Andersen.

Nordjyllands Politi har tidligere oplyst, at der formentlig var tale om en narkohandel, der gik galt.

Det var på Annebergvej i Aalborg Vestby, hvor endnu en person flygtede fra stedet.

- Angiveligt blev der skudt efter ham med en signalpistol og altså ikke et skarpladt våben, fortæller Malene Lund Andersen.

To mænd på henholdsvis 18 og 19 år blev anholdt kort efter i Vejgaard. Ved grundlovsforhøret fredag nægtede de sig skyldige, men de kærede ikke varetægtsfængslingen på fire uger.