To unge mænd stak af efter tumult på Beddingen: En smed kniv fra sig

AALBORG:To helt unge mænd blev natten til søndag anholdt efter noget tumult på Beddingen i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard.

Der opstod tilsyneladende noget uoverensstemmelse mellem de to mænd omkring ved 03.30-tiden.

- Vi blev tilkaldt, men da vi kom til stedet med en patrulje, forsøgte de to at stikke af, og under flugtforsøget smed den ene af de to unge mænd en kniv, oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen om tumulten kom til politiet klokken 03.38, og det lykkedes kort efter for politiet at få anholdt de to mænd, der er henholdsvis 17 og 18 år gamle.

- Nu skal vi have dem afhørt, så vi kan få fundet ud af, hvad der var årsag til uoverensstemmelserne mellem dem. Og så skal vore jurister lige have kigget på, om der eventuelt skal ske fremstillelse i grundlovsforhør af en af dem eller dem begge, forklarer vagtchefen.

Den beslutning vil juristerne træffe i løbet af søndag formiddag.