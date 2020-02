To unge mænd stoppet i trafikkontrol: Politiet fandt hjemmelavede skydevåben

AALBORG:To 25-årige mænd er torsdag blevet idømt lange fængselsstraffe for ulovlig våbenbesiddelse, efter de i juli sidste år tilfældigt blev stoppet i en trafikkontrol på Limfjordsbroen.

Her fandt politiet nemlig en kasse med to såkaldte pencil-pistoler - pistoler der ligner kuglepenne, og som kan affyre et skud - i bilen, der tilhørte den ene 25-årige mand, der også havde en kaliber 22 revolver i lommen.

Politiet ransagede efterfølgende den 25-åriges hjem, hvor de fandt flere hjemmelavede - og ulovlige - våben.

I Retten i Aalborg forklarede den unge mand, at han var våbennørd, og kunne godt lide at bygge sine egne våben som en slags fritidsinteresse. Og den dag, han blev stoppet af politiet, sammen med sin kammerat, var han på vej hen til nogle venner for at vise, hvad han havde bygget, fortæller anklager Torben Kauffmann.

Men den farlige hobby kostede torsdag den unge mand sin første plet på straffeattesten, og den lød på tre et halvt års ubetinget fængsel.

Den anden 25-årige mand, der var chauffør i bilen, blev idømt to et halvt års fængsel.

I retten forklarede han, at han godt vidste, at kammeraten lavede våben, men han forklarede også, at han ikke var klar over, at kammeraten havde taget dem med i bilen.

Det troede Retten i Aalborg dog ikke på.

Begge mænd valgte at modtage deres domme.