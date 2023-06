Lukket i halvanden time: Politiet ransagede to nordjyske værtshuse

AALBORG:I halvanden time måtte gæsterne på to værtshuse i Aalborgs midtby indstille hyggen og i stedet væbne sig med tålmodighed.

Et større antal betjente, både civilklædte og uniformerede, indfandt sig på Club Wolf i Jomfru Ane Gade og Café Stygge på Vesterå i aktion, der har været planlagt gennem længere tid, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Formålet med aktionen var at kontrollere stederne i forhold til deres bevilling. Der blev foretaget ransagninger på stederne for at finde ud af, hvorvidt der blev solgt narkotika på eller fra de to værtshuse.

De mange betjente slog til kort efter midnat og foretog en grundig kontrol. Det betød også, at flere gæster måtte lade sig visitere.

- Der var tale om en omfattende og meget synlig aktion. Det betød at vi måtte lukke restaurationerne i tidsrummet fra ca. kl. 0.30 til kl. 02.00.

Dette var nødvendigt for at sikre, at politiets personale kunne arbejde på stedet og indsamle de nødvendige oplysninger. Hele indsatsen forløb stille og roligt – både gæsterne og de to restaurationer, efterkom velvilligt vores anvisninger, siger den operationsansvarlige, politikommissær Ulf Munch Sørensen.

En person blev i forbindelse med aktionen sigtet for at sælge euforiserende stoffer.

Derudover blev der fundet seks poser med stoffer uden ejermand, ni personer var under 18 år, og desuden var der en overtrædelse af forbud efter restaurationsloven.