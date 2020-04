Tøjkoncern i betalingsstandsning: Har butikker i hele Nordjylland

Coronakrisen er også gået hårdt ud over modebranchen og det har nu tvunget selskabet PWT til at at indgive begæring om rekonstruktion, det der tidligere hed betalingsstandsning.

Det skriver Finans.

Selskabet står blandt andet bag Wagner og Tøjeksperten, som findes i flere nordjyske byer blandt andet Hjørring, Frederikshavn og Aalborg, hvor koncernens hovedkontor også ligger.

- Det gik rigtig godt sidste år og de første måneder af året. Men så får vi lukket alle vores butikker ned midt i marts, og selvom hjælpepakkerne kommer på banen, så er det ikke nok, når vi ikke får nogen penge i kassen og har sendt 86 pct. af vores medarbejdere hjem, siger administrerende direktør Ole Koch Hansen til Finans.

Han siger til mediet, at det bliver en mindre udgave af PWT, der nu skal formes, men understreger samtidig at butikkerne fortsat er åbne, mens rekonstruktionen gennemføres. På sigt forventer han dog, at der vil komme butikslukninger.