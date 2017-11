Toft-Nielsen (SF): Drønærgerligt

AALBORG: - Det er da drønærgerligt, lød det fra SF’s spidskandidat Jens Toft-Nielsen, da det stod klart, at pladsen i byrådet, han har siddet på de seneste fire år, fra nytår tilhører Socialdemokratiet. - Tilbagegangen skyldes, at Socialdemokratiet rydder bordet, ganske enkelt. Det betaler vi prisen for alle sammen, sagde SF’eren, hvis parti med et stemmetab på en procent i virkeligheden var det af Socialdemokratiets støttepartier med mindst tilbagegang. - Enhedslisten er gået 2,4 procent tilbage for lige at nævne de to partier, og det siger mig, at vi ikke har gjort det helt tosset, lød det fra SF’s enmandshær i byrådet.

- Som ene mand er det svært at nå ud i alle områder, geografisk og emnemæssigt, men set i lyset af, at Socialdemokratiet får absolut flertal, hvilket ikke nødvendigvis er en fordel for dem, lød det fra Jens Toft-Nielsen.

Ved valget i 2009 vandt SF fem mandater. Nu er det sidste sat over styr.