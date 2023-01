Top-advokat: Dét skal der til, før Gravenshoved-eleverne får en godtgørelse

AALBORG:Undskyldningen er på plads – næste spørgsmål er erstatning og godtgørelse til de tidligere elever.

Det står klart efter mandagens byrådsmøde, hvor et samlet byråd blev enige om at give de tidligere elever på Gravenshoved Kostskole en uforbeholden undskyldning og samtidig igangsætte en juridisk vurdering af, hvorvidt kommunen kan give de tidligere elever en erstatning.

Hvis det lykkes, er eleverne nemlig fri for at skulle hive kommunen i retten.

Ifølge advokatundersøgelsen af Gravenshoved Kostskole blev kommunen ikke advaret på en sådan måde og i sådan et omfang, at den burde have grebet ind i sin tid. Men den konklusion er ikke nok til, at kommunen slipper for at betale en godtgørelse til eleverne, forklarer Jonas Christoffersen.

Han er dr.jur., tidligere direktør hos Institut for Menneskerettigheder og har arbejdet en del med netop denne type sager.

- Jeg kender ikke de præcise detaljer i sagen, men udgangspunktet er klart, at hvis medarbejdere på en kommunal skole begår overgreb på eleverne, så er kommunen ansvarlig. Også selvom man ikke ved det inde på rådhuset.

Jonas Christoffersen er advokat, dr.jur. og tidligere direktør i Institut for Menneskerettigheder Foto: offersen:christoffersen advokatfirma

Skal behandle hver enkelt sag

Indtil videre har omkring 100 tidligere elever klaget over deres tid på Gravenshoved Kostskole. Anklagerne går på både fysiske, psykiske og sågar seksuelle overgreb.

Men selvom der er mange elever, kræves det stadig, at kommunen laver en vurdering af hver enkelt barns sag, før kommunen har hjemmel til at udbetale en godtgørelse, forklarer Jonas Christoffersen.

- Godtgørelserne er normalt rimelig standardiseret, så det betyder ikke, det skal være en millimeterpræcis bedømmelse af hvert enkelt barn. Men man kan ikke udbetale godtgørelse til et barn, som ikke kan understøtte, vedkommende har været udsat for et overgreb.

Ifølge advokaten må det være op til en konkret vurdering ved hver enkelt tidligere elev, om det er tilstrækkeligt understøttet, hvad de har været udsat for.