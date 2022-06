Top Gun over Aalborg: F16-fly brøler lavt over land

AALBORG:Hvis du er til den nye Top Gun-film, så er der torsdag mulighed for at opleve noget, der ligger hen i den retning. Det sker, når et F16- fly fra Air Transport Wing i Aalborg træner demonstrationsflyvning i luftrummet over Aalborg og omegn.

Det oplyser major og presseofficer ved Air Transport Wing Aalborg, Morten Valentin Jensen.

Og det vil både kunne høres og ses, når F16-flyet brøler lavt hen over land og foretager til tider halsbrækkende manøvrer.

- Det, der sker, er, at en pilot kommer op i sit fly og gennemfører et træningsprogram to gange, og så skulle han gerne være klar til at vise programmet frem ved shows i Danmark og ude i Europa, forklarer Morten Valentin Jensen.

- Vi kommer til at flyve ned til cirka 300 fod - cirka 100 meter - over jordoverfladen, og der bliver tale om at øve samtlige facetter og manøvremuligheder, som flyet har. Derfor vil det også støje en del i de to omgange, vi flyver øvelserne, lyder det fra presseofficeren.

Der bliver ikke tale om flyvninger med overlydshastigheder.

- De flyvninger sker kun svarende til, når politiet får en kørsel, der kræver udrykning, så må de godt trykke lidt på speederen. Det her er jo "kun" en øvelse, siger Morten Valentin Jensen.

Flyvningerne er et led i træningen forud for de forskellige air-shows, som Air Transport Wings piloter deltager i rundt omkring i Europa.

- Det, folk vil kunne se, er blandt andet såkaldte tønderulninger rundt om flyets egen akse og andre halsbrækkende manøvrer, så folk, der enten har set eller skal ind og se Top Gun, faktisk kan se nogle af manøvrerne på tæt hold torsdag - og vi har faktisk ret dygtige piloter herhjemme også, fastslår majoren.

Men først skal flyene fra Aalborg og Skrydstrup dog deltage i det danske air show, hvor F16-piloterne viser det ypperste af det ypperste, som F16-flyene - og ikke mindst piloterne - kan.

- Vore piloter er typisk afsted til tre-fire af disse shows ude i Europa om året. Og de træner op til disse shows for at sikre, at det hele sidder lige i skabet. Det gør de så i to omgange over Aalborg torsdag - henholdsvis klokken 10.20 og 13.10, fortæller majoren.

Han oplyser, at der er gode muligheder for at følge øvelsesflyvningerne torsdag fra flere punkter i og omkring Aalborg.

- Egholm er et godt sted at observere fra, Lindholm Høje er et andet godt punkt, men også på de yderste of oftest ubesatte parkeringspladser nær Aalborg Lufhavn er der gode muligheder for at følge med i øvelsesflyvningerne, siger han.

Der kan ske ændringer i tidspunkterne for flyvningerne torsdag, men så vil det fremgå af Air Transport Wings Facebookside, oplyser majoren.

Det danske air show løber af stablen 19. juni i Karup, og det er gratis at komme ind og se det. Seneste Air Show blev afholdt i juni 2018 i Aalborg, og showet i Karup skulle have været afviklet i juni 2020, men blev først udsat et år og derefter yderligere et år på grund af corona.