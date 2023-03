Toppolitiker overrasker: Det er slut

AALBORG:Den nordjyske toppolitiker Preben Bang Henriksen er færdig med at fungere som advokat.

Mere end 40 år efter at han modtog sin advokatbeskikkelse i maj 1982, har den 69-årige folketingspolitiker og retsordfører fra Venstre besluttet sig for at deponere den i Civilstyrelsen.

Det skyldes uddannelsesregler, som Preben Bang Henriksen på papiret ikke kunne leve op til.

- Hvert tredje år skal man som advokat have opfyldt nogle uddannelsesmæssige krav og optjent et antal point. Jeg var af den opfattelse, at jeg kunne få dispensation, når jeg nu har læst hver evig eneste lovforslag og gennemgået hver en linje i bemærkningerne, læst samtlige spørgsmål til ministrene og derudover stået på Folketingets talerstol og holdt foredrag om lovforslagene. Men da jeg forelagde det for Advokatrådet, fik jeg at vide, at det kunne jeg ikke. Det skuffer mig, og jeg må indrømme, at så blev jeg sur. Derfor har jeg afleveret min bestalling, forklarer Preben Bang Henriksen til Nordjyske.

Han fastslår, at arbejdet som advokat dermed er et afsluttet kapitel.

- Efter 43 år i retten er det måske også passende. Jeg har været i retten for sidste gang, så nu er jeg fuldtidspolitiker og klemmer på med den erfaring, jeg nu engang har, siger Preben Bang Henriksen, som har repræsenteret Venstre i Folketinget siden 2011.

Lang række tillidsposter

Her har han en lang række tillidsposter i regeringspartiet, der fik en solid vælgerlussing ved folketingsvalget i november i fjor, hvor partiet tabte ikke mindre end 20 mandater og blev reduceret til en vælgeropbakning på 13,3 pct. - partiets dårligste valgresultat siden folketingsvalget 10. maj 1988.

Preben Bang Henriksen fungerer i øjeblikket både som boligordfører og retsordfører, ligesom han sidder i bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe, som han tidligere har været næstformand for.

Stemmetal halveret

Den erfarne nordjyske politiker har i en årrække drevet egen advokatvirksomhed i Aalborg, hvor han har virket i både byret, landsret og Højesteret.

- Men da jeg blev valgt til Folketinget første gang i 2011, solgte jeg mit firma til advokatfirmaet Børge Nielsen og blev ansat der. Det har jeg været utrolig glad for, og i dag fungerer jeg som konsulent for dem, fortæller Preben Bang Henriksen.

Ved folketingsvalget i november 2022 opnåede Preben Bang Henriksen tredjeflest personlige stemmer blandt de nordjyske kandidater med 10.644.

Det var dog næsten en halvering i forhold til valget i 2019, hvor 18.450 nordjyder satte kryds ved hans navn.