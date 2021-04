Torben løb et brutal maraton....baglæns

Kender du det: Det er påskeferie, og du render og småkeder dig lidt, så du beslutter dig for at gøre noget skørt?

Det var det, Torben Keller, tidligere bokser og ejer af crossfit North 579 i Aalborg, gjorde påskelørdag, da han besluttede sig for at løbe Brutal Marathon ruten i Aalborg - baglæns.

Idéen fik han fra en ven, som tidligere har løbet et maraton baglæns og havde beskrevet det, som noget af det dummeste, han havde gjort.

- Da han sagde det, tænkte jeg, det var da meget fedt. Det kræver ikke rigtig nogle evner, det kræver bare, at man gider at blive ved, siger Torben Keller.

Det var ikke noget, han havde planlagt at gøre lørdag.

- Min datter var oppe ved sine bedsteforældre på ferie, og min kæreste var på nattevagt, så jeg var alene hjemme. Alternativet var at køre på lossepladsen, og det gad jeg ikke rigtig. Så slog det mig: Nu løber jeg det maraton!

Torben Keller valgte at tage Brutal Marathon ruten i Aalborg, som er en 6,9 kilometer rute, man skal løbe seks gange. Det er en rute med mange højdemeter, og kilometerne op ad bakke var ikke helt nemme.

- Der går man, kan jeg afsløre, men det er en del af det. Jeg gik og løb skiftevis. Det handler om at sætte det ene ben foran det andet, siger han.

Han måtte kigge sig over skulderen undervejs for at holde øje med vejen, men nogle gange var han ikke opmærksom nok.

- Jeg løb ind i nogle træer og skilte og en lygtepæl på min første runde. Jeg var for hurtig til min egen orientering, siger han.

Efter et par runder lærte han, hvor han kunne løbe uden at se sig for, og hvor han skulle være ekstra opmærksom.

Håber det kan inspirere

Torben Keller dokumenterede løbeturen på sin Instagram, hvor han også opfordrede folk til at komme og slutte sig til ham på dele af turen.

Han valgte at filme det, så han undervejs kunne bearbejde, de tanker han fik. Ved at dele udfordringerne han løb ind i på turen, imens han stadig løb rundt, fik han sin akutte tilstand på video.

- Jeg vil prøve at vise folk, hvorfor jeg kan gøre sådan noget her. Det har ikke noget med evner at gøre, men hvordan man tænker, siger Torben Keller.

Han vil gerne være med til at inspirere folk til at kaste sig ud i ting, som er en udfordring for dem. Og det behøver ikke nødvendigvis at være at løbe 42 kilometer baglæns.

- Det handler ikke om præstationen, men om vigtigheden af præstationen for den enkelte. Det kan også være en to kilometer løbetur for en, som aldrig har løbet før, siger han.

Torben Keller er personlig træner og ejer crossfit North 579 i Aalborg. Han håber, at løbetuen lørdag kan være med til at inspirere nogle af hans kunder. Arkivfoto: Lars Pauli.

Øm i kroppen

Torben Keller siger selv, at han på ingen måde er løber. Det længste han før har løbet var et halvmaraton for to år siden.

Og dagen derpå kan han godt mærke, at han har trasket Aalborg tyndt. Han er øm i kroppen, men føler sig ellers okay.

Selvom han flere gange undervejs overvejede, om han skulle stoppe ved et halvmaraton eller da det blev mørkt, så kæmpede han igennem, og det er han rigtig glad for.

- I dag var jo kommet uanset, hvad jeg havde gjort, selv hvis jeg havde stoppet. Jeg ville stadig have ondt. Men jeg ville have endnu mere ondt oven i hovedet. Hver gang du giver op, bliver det endnu sværere næste gang, siger han.

Maratonet tog 7 timer og 15 minutter. Privatfoto.

Fik selskab undervejs

Det tog Torben Keller 7 timer og 15 minutter at løbe de 42 kilometer baglæns. Han havde satset på mellem syv og otte timer, men ville da gerne have ramt de syv.

- De første 10 km gik helt vildt godt. Og så ramte jeg min krise. Der kunne jeg godt mærke, at jeg var lav på energi, siger han.

Heldigvis boede nogle af medlemmerne fra hans crossfit-center på ruten, og de kom ud med provianter til ham, så han kunne komme op i gear igen.

De endte også med at gå de sidste to runder med ham, hvor han nogle gange løb fra dem, og så indhentede de ham, når han gik igen.

- Det var fedt, at de ville gå med, men jeg løb også, selvom jeg løb fra dem, fordi jeg ville løbe så meget som muligt, siger han.

Ud fra Torben Kellers egen vurdering er det her nok det tredje dummeste, han nogensinde har gjort. Det dummeste var da han løb op og ned af trapper i otte timer.

Og det her er langt fra sidste gang, at han kommer til at gøre noget i den dur.