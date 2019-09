Touchdown: Så er Obama landet

NORDJYLLAND:Så er Obama landet.

Lidt i klokken 15 landede privatflyet med den ubetinget mest berømte person, der nogensinde har besøgt Aalborg. Nemlig Barack Obama, der er i byen på et ganske kort visit.

Flyet landede kort før klokken 15, og præsidenten behøvede ikke at stå i kø for at vise pas. Standsmæssig transport ventede nemlig ved flyet.

Fra flyvestationen gik turen ind gennem Aalborg, hvor det ikke var helt, som da Thomas Jefferson, USAs frihedspræsident krydsede Delaware floden i julen 1776 i en båd og senere vandt frihedskrigen over englænderne.

Men superstaren krydsede dog noget vand - nemlig Limfjorden, hvor broen lørdag var smykket med både danske og amerikanske flag, hvor han under en større politieskorte ved 15.45-tiden kørte fra den militære lufthavn og via broen i sin limousine til Musikkens Hus.

I alt seks biler var der i kortegen.

Inden de store biler kom til selve Aalborg, havde det hele lørdag formiddag sværmet med politifolk rundt om i Aalborgs gader - også de hemmelige af slagsen iklædt sorte jakkesæt og med øresnegle til at kommunikere med hinanden.

Adskillige veje gennem Aalborg var afspærret, så ekspræsidenten kunne køre uforstyrret frem til Musikkens Hus