Træ smadrede ned i bil

FREDERIKSHAVN:Det var lidt af et syn, der mødte Kristine Mellergaard Andersen, da hun fredag aften trådte ud i sin baggård i Asylgade i Frederikshavn.

- Jeg tænkte, at det var fuldstændig sindssygt. Men jeg havde set, at det træ var råddent i sommers, fortæller hun.

Stormen Otto havde været forbi og efterladt et træ af ældre dato væltet ned over ejendommens parkeringsplads, og en parkeret bil var nærmest som begravet i træets mange grener.

Kun en bil tog skade af det væltede træ. Foto: Privat

Opkald fra nabo

Kristine Mellergaard Andersen fik omkring klokken 22 et opkald fra sin nabo, som kunne fortælle, hvad var sket, og kort tid efter stod hun i baggården og besigtigede skaderne.

Den uheldige bil, som træet var væltet ned over, havde fået forruden knust.

Under stormens raseren samarbejdede ejendommens beboere om at få flyttet de øvrige biler fra parkeringspladsen for at undgå yderligere skader.

Kun den ene bil bil, som træet landede på, tog skade, og ingen bygninger blev ramt af træet.

Træet må formentlig blive liggende i hvert fald indtil mandag, hvor ejendommens vicevært igen møder på arbejde.