Træls dag på jobbet: Landmand tabte to bigballer på Vesterbro i Aalborg

AALBORG: Det er ikke så usædvanligt, at der opstår kø i myldretiden og ved vejarbejde på Vesterbro i Aalborg.

Men det er sjældent, at trafikken bliver ekstra udfordret af, at en landmand taber to bigballer på den trafikerede vej. Det skete onsdag ved 16.30-tiden.

- Det kan have været på grund af vejarbejde, hvor traktoren har foretaget et sving og har tabt de to bigballer, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Han konstaterer, at der hurtigt blev tilkaldt hjælp til at få de to bigballer løftet op på vognen. Inden for en lille times tid var der ryddet op.

- Trafikken kunne godt passere stedet lige så stille, så det gav ikke så store udfordringer igen, fortæller Per Jørgensen.

Ingen personer kom noget til ved det usædvanlige uheld.