Vækker de en Tiger i dig? Her er Nordjyllands bedste golfbaner

I denne uge dykker vi ned i en sport, der er blevet populær som aldrig før: Golf.

I 2022 ramte antallet af danske golfspillere mere end 163.000 personer. Det er det højeste antal, der nogensinde er registreret på de danske fairways, og rygtet siger, at vi har de bedste golfbaner i Nordjylland - i hvert fald, hvis du spørger os.

For at få den udmelding bekræftet, har vi allieret os med golfeksperten Lars Michael Jacobsen, der har arbejdet som golftræner i knap 40 år og været aktiv spiller i imponerende 54 år. Lars Michael har spillet flere golfturneringer end de fleste, og med et handicap på bare 2,8 tør vi godt sætte vores lid til, at han ved, hvad der gør en golfbane bedre end de andre.

Selvom det er en hundesvær opgave, har vi bedt Lars Michael udvælge de tre bedste baner i Nordjylland, hvilket han har baseret på følgende faktorer: Om banen lægger op til et fair spil, om den indbyder til naturrige oplevelser, og om standen er god.

Hvide Klit

Hvide Klit er kendt for sine smalle fairways. Arkivfoto: Peter Broen

Vi starter på toppen i mere end én forstand. Den første bane, som Lars Michael fremhæver, er nemlig både hans egen personlige favorit og landets mest nordlige bane. Hvide Klit, som banen hedder, er placeret i et plantageområde i Ålbæk cirka 17 kilometer syd for Skagen.

- Hvide Klit er en sindssygt smuk bane, og selvom den kan være udfordrende med sine smalle huller – især på bagni – er det en meget fair bane, som alle kan spille på. Det er dog en stor fordel at være god til at slå langt og lige, hvis man vil holde sig inden for banen, forklarer golfeksperten Lars Michael Jacobsen og fortsætter:

- Banen i Ålbæk er faktisk min personlige favorit, både fordi den er fantastisk smuk, og fordi den har haft en plads i mit hjerte, siden jeg var helt ung. Det var nemlig her, jeg som 19-årig konstabelelev i flyvevåbnet fik bronze i militærmesterskaberne i 1977, og otte år senere tog jeg springet og blev professionel golfspiller.

HimmerLand New Course

HimmerLand New Course er banen, hvor den internationale golfturnering Made in Himmerland spilles. Arkivfoto: Torben Hansen

Den næste bane finder vi i Himmerland på resortet af samme navn, HimmerLand. Resortet har to baner, som blev renoveret for snart 10 år siden, men det er især banen New Course, der har fået en plads i Lars Michaels bankende golfhjerte:

- New Course er uden tvivl en fair bane, men den er alligevel tilpas udfordrende, da samtlige greens, efter den store renovering, er blevet onduleret. Det vil sige, at de er mere ujævne og kuperede, og derfor skal du altså ramme bolden meget præcist, hvis den skal ligge stille på greens, lyder det fra Lars Michael Jacobsen.

Han fremhæver også, at banen er i exceptionelt god stand. Så der er altså cadeau til HimmerLands greenkeepere. Det er desuden her, den internationale golfturnering Made in Himmerland (tidligere Made in Denmark) har været spillet siden 2015.

Hvalpsund Golf Club

Hvalpsund Golf Clubs bane er en af Danmarks smukkeste udsigtsbaner. Arkivfoto: Bo Lehm

Den sidste bane, som Lars Michael fremhæver, ligger ved Hvalpsund i Vesthimmerland, og her er det især udsigten, der gør udfaldet. Så hvis du er typen, der mest af alt spiller golf for de naturskønne oplevelser, er her en oplagt bane for dig.

- Banen i Hvalpsund er meget smuk, og den omkringliggende natur gør, at ikke to huller er ens. Udsigten er helt fantastisk på stort set alle hullerne, hvor man for eksempel kan nyde synet af Limfjorden og Louns Sø, fortæller Lars Michael Jacobsen.

Banen ligger kun 27 kilometer fra New Course i HimmerLand, så hvis du er en utrættelig golfhaj – og en smule rap på fødderne – kan du nå begge baner på én og samme dag.

Konklusion

Efter en samtale med golfeksperten Lars Michael tyder alt på, at der ingen undskyldninger er for ikke at snøre dine sko, tage din golfbag på skulderen og begive dig ud på et nordjysk golfeventyr eller to.

Det gør vi Nordjyske Tester er et koncept, hvor Det Nordjyske Mediehus hver uge tester en række produkter eller services, som er relevante for nordjyderne.

Det kan være alt fra bilvask til stadionplatter fra de nordjyske sportsarenaer.

Har du en idé til, hvad vi skal teste i fremtiden, kan du sende et tip til: nordjysketester@dnmh.dk VIS MERE

Nordjylland byder på mange naturskønne golfoplevelser, uanset om det er mod nord ved Hvide Klit eller længere mod syd, hvor både HimmerLand og Hvalpsund præsenterer et par fremragende baner.