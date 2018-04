Træt, men lykkelig

ISHOCKEY: Han var glad, men lignede samtidig en mand, der i svær grad trænger til ferie.

Aalborg Pirates-backen Lasse Bo Knudsen var lykkelig efter tirsdagens 4-2 sejr, der sender nordjyderne i finalen om det danske mesterskab mod Herning.

- Jeg er glad og lettet, men også helt vildt træt. Det har været en utrolig hård serie mod et godt Esbjerg-hold. Jeg trænger til en god nats søvn, men skal nok være der på fredag, når det går løs i Herning, sagde Lasse Bo Knudsen efter kampen og den behørige fejring af finalepladsen.

- Jeg synes, vi har spillet nogle gode kampe. Når vi kører pucken rundt, ser vi gode ud, og vi må sige, at vi har nogle dygtige folk oppe foran. Vores udfordring er, at vi har nogle udfald, hvor vi tillader de andre at dominere. Det skal vi have fokus på frem mod Herning-kampene, sagde Lasse Bo Knudsen.

Unge Jeppe Jul Korsgaard indledte scoringen, da han trak pucken til højre og nettede mellem benene på Esbjergs målmand Mathias Seirup.

- Det var et godt øjeblik for mig, og selvom de kom godt tilbage, så synes jeg, vi fortjente sejren. Vi var det bedste hold. Vi faldt i niveau efter vores føringsmål - hvorfor ved jeg egentlig ikke - men vi kom godt tilbage og spillede noget god hockey, sagde Jeppe Jul Korsgaard.

Nu venter Herning i finalen, og her tror den unge pirat på sig selv og sit hold.

- Det er et godt og skøjtestærkt hold, præcis som os. Men vi har et godt tag på dem, synes jeg.

Det er 37 år siden, ishockeyguldet er havnet i Aalborg.

- Vi er bevidste om, at det er rigtig, rigtig længe siden. Det vil vi meget gerne lave om på, og jeg synes, vi har gode muligheder, sagde Lasse Bo Knudsen.