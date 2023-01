Trafikalt problembarn får nu den store tur, og det her er gevinsten

AALBORG:Hvis man kan tale om et kryds, der er et nervecenter i Aalborgs trafik, så er krydset her helt sikkert nomineret til titlen.

Vejkrydset ved Ny Nibevej og Hobrovej samt effekterne på de nærliggende veje Otto Mønsteds Vej, K. Christensens Vej og senest Egnsplanvej / E45, har i flere år givet anledning til større trafikale udfordringer. Nu skal der gøres noget.

By og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) erkender, at krydset har vært udfordret. Arkivfoto: Henrik Bo

- Vi kan jo godt se, at der nogen gange er kø fra Bilka, og så op til det kryds, og det er simpelthen for at øge kapaciteten og gøre det mere sikkert. Nu kommer der jo to ligeud baner hele vejen igennem, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Problemerne er ifølge kommunen taget til efter åbningen af Egnsplanvej og af bolig- og erhvervsudbygningen i Gug og Sønder Tranders området.

Desuden ser man i horisonten, at åbningen af supersygehuset i Aalborg Øst vil forstærke problemerne.

Ekspropriation

Men nu har by og landskabsudvalget godkendt, at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer, og at der omkring krydset og de nærliggende veje skal ske en række tiltag.

Formålet er at øge kapaciteten, så der er plads til flere biler på strækningen ved Ny Nibevej / Hobrovej / K. Christensens Vej / Otto Mønsteds Vej samt forbedre adgangen ad rampen til Egnsplanvej.

- Der er udfordringer, og der er meget pres på den lokalitet. Ved at lave det om på den her måde, så giver det store forbedringer i fremkommeligheden, siger Jan Nymark Thaysen.

Lokalt har der også været et stort ønske, om at de trafikale knuder blev løst op.

Budt på kaffe

- Jeg var med rundt og ekspropriere, og det er sjældent, at vi ligefrem bliver inviteret ind på kaffe og kage, men det var der et par stykker af de butiksdrivende, der gjorde derude, så det er noget, som de sætter pris på.

Udover de ændringer, der nu sættes i værk, så er der også en anden vejforbindelse, der på sigt vil hjælpe på trafikken i det pågældende kryds.

Ifølge by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) vil anlægget af 3. Limfjordsforbindelse aflaste krydset. Foto: Claus Søndberg

- Når 3. Limfjordsforbindelse kommer, så ved vi jo, at det nok er det kryds, der vil blive aflastet allermest. Jeg mener, at det er 4000 biler, som det fjerner, når den kommer.

Det er dog som bekendt et godt stykke ude i fremtiden.

- Men indtil da vil det her hjælpe rigtig meget, siger rådmanden.

840 kvadratmeter behøves

Det samlede areal, der skal eksproprieres i forbindelse med projektet, er på 840 kvadratmeter, og desuden eksproprieres arealer til midlertidig brug som arbejdsarealer.

Kommunen har oplevet, at nogle lodsejere vil have udført anlægsarbejdet i stedet for at få en pose penge, men det har man svært ved at honorere.

Støttemur

- Nogen vil ikke have penge men i stedet fysiske forbedringer som eksempelvis en forlængelse af en støttemur. Men det kan give nogle udfordringer for os, for så skal vi lige pludselig til at være bygherre på noget ekstra. Der skærer vi igennem og siger, at det kan vi ikke, og I får den fulde erstatning.

Så snart byrådet formelt har godkendt projektet, som alle partier går ind for, er man ifølge rådmanden alt afhængig af vejrforholdene klar til at gå i jorden.