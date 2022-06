Trafikdrama i Hasseris midt under cykel-DM

AALBORG:- Kør-kør-kør!

Råbte en motorcykelbetjent højt til en bilist, som havde forvildet sig ind på en af de afspærrede veje i Aalborg, der blev benyttet ved cykelløbet DM i enkelstart torsdag.

Cykelryttere kom susende i høj fart på flere villaveje i Aalborg-bydelen Hasseris.

Selv om kommune og arrangører havde gjort opmærksom på, hvilke veje, der var afspærret i forbindelse med cykelløbet, og selv om hjemmeværnsfolk var posteret langs ruten, opstod der torsdag flere risikable trafiksituationer ved vejkrydset Strøybergsvej-Svalegårdsvej i Hasseris.

Blandt andet torsdag eftermiddag, da en privatbilist kom kørende ad Strøybergsvej netop som en af cykelrytterne kom bagfra med høj fart.

Foran cykelrytteren kørte en motorcykelbetjent, der med høje råb fik bilisten til at fjerne sig fra cykelrytterens bane - i sidste øjeblik.

Tilskuere råbte op

Det var ikke eneste uheldige trafikepisode på stedet, og flere gange råbte tilskuere op for at advare bilister om, at de var på vej ind på cykelrytternes rute.

Hjemmeværnsfolk måtte forklare bilister på p-pladsen ved Strøybergsvej, at de ikke måtte køre ud, mens cykelløbet stod på. Foto: Peter Witten

Politihjemmeværnsfolk måtte et par gange stoppe bilister, der fra en p-plads forsøgte at køre ud på Strøybergsvej under cykelløbet, og en politipatrulje blev tilkaldt for at assistere med at holde personbiler og trafikanter væk fra cykelløbsruten.

Cykelløb igen søndag

Søndag går det igen løs med DM i landevejscykling, denne gang med linjeløbet, som afsluttes med et par omgange på afspærrede veje i Hasseris.

Her vil hjemmeværnsfolk igen være posteret for at sikre, at der ikke opstår farlige trafiksituationer i forbindelse med cykelløbet.

Læs også: