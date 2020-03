Trafikkaos forude: Afspærringer i store dele af midtbyen

AALBORG:Hvis man skal færdes med bus eller bil på tværs af centrum i Aalborg, er det en god ide at væbne sig med tålmodighed. Af hensyn til arbejdet med at anlægge den ny Plusbus-bane er store dele af Boulevarden, Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej nemlig spærret i de kommende måneder, og det kan blandt andet give køer på Østre Alle.

Vejarbejdet betyder desuden, at mange busruter er omlagt, og det har NT blandt andet forsøgt at afhjælpe ved at sende en række guider på gaden. En række stoppesteder på Sohngårdsholmsvej er således lukket eller flyttet til nye midlertidige stop, og passagererne skal også vænne sig til, at der ikke længere er busstop på Nytorv.

Mandag morgen forløb trafikken dog nogenlunde roligt, men Sohngårdsholmsvej blev også først spærret for gennemkørende trafik fra Østre Alle over middag, og herefter voksede køerne og forvirringen på Østre Alle.

Det betaler sig at køre hjemmefra tidligere, hvis du skal på tværs af midtbyen ud til de store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aalborg Øst i de kommende måneder. Foto: Torben Hansen

Ifølge tovholder på Plusbus-projektet Niels Bresemann Jensen har Aalborg Kommune dog gjort meget for at informere om vejarbejdet på forhånd. Den har blandt andet sendt 50.000 breve i e-boks til borgere, der bliver særligt berørte, og byggeledere og entreprenører har også banket på døren hos samtlige forretninger langs Boulevarden. For eksempel for at sikre sig, at der indrettes nye midlertidige pladser til vareafsætning.

- Men derfor kan der selvfølgelig forsat godt være nogen småting, som skal justeres henad vejen, forklarer han.

Buschauffør Morten Poulsen (tv) og medhjælper Morten Dahl havde ikke særligt travlt med at hjælpe passagererne på Kennedys Plads. Foto: Torben Hansen

NTs guider, som var på gaden fra klokken fem mandag morgen, meldte også om en forholdsvis rolig morgen. Især på Nytorv og Kennedys Plads, hvor mange traditionelt står på bussen.

- Der har faktisk ikke været det store at se til. Men de fleste, der skal med herinde fra, er jo studerende, der skal ud til universitetet, og det kommer de, selvom bussen kører en anden vej, fortalte buschauffør og guide Morten Poulsen.

Ved stoppestedet nær Humlebakken på Sohngårdsholmsvej var der til gengæld lidt mere at se til. Så buschauffør Vibeke Sørensen og medhjælper Anders Jønsson måtte guide mange ned ad Petersborgsvej til det nærmeste midlertidige stoppested ved Rughaven.

- Jeg synes ellers, ændringerne har været annonceret godt, men der er alligevel en del, som ikke har hørt om det. Måske fordi der er en del, der ikke taler særligt godt dansk her i området, påpegede hun.

Bybusserne i Aalborg kører ikke som de plejer at gøre i øjeblikket. Foto: Torben Hansen

NTs guider vil også være på gaden i dagtimerne tirsdag og onsdag. Og fredag og lørdag nat regner man desuden med at sende guider til Nytorv og Vingårdsgade, så folk der har været i byen, kan få hjælp til at finde en bus.

Arbejdet med at lave særlige spor til den ny Plusbus er gået ind i en ny fase, og det påvirker både busdriften og muligheden for at komme frem i bil. Foto: Torben Hansen

Afspærringen af Sohngårdsholmsvej et af de steder, hvor vejarbejdet forventes at give flest gener. Blandt andet fordi al biltrafik fra midtbyen til at de store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aalborg Øst, herefter enten skal køre af den i forvejen stærkt trafikerede Th. Sauersvej eller Hadsundvej.

- Der kommer der skilte op, som leder bilisterne via Hadsundvej, for vi vil helst ikke have dem ind gennem de minder veje i Vejgaard, fortæller byggeleder Martin Wøldike Schmith.

Afspærringer og omlægninger Arbejdet med at lave særskilte baner til den ny Plusbus er gået ind i en ny fase. Det betyder blandet et tre af Aalborgs mest befærdede færdselsårer, nemlig Boulevarden, Sohngårdsholmsvej og Jyllandsgade er delvis lukkede. På Boulevarden er der spærret fra Østerågade til Vingårdsgade fra 2. marts til 30. marts samt fra Danmarksgade til Christiansgade fra 2. marts til 26. april, mens de sidste stykker af strækningen graves op fra 27. april til 17 juli. Vejarbejdet på Boulevarden betyder blandt andet, at der ikke er busstop på Nytorv, og en del busser kommer midlertidigt til at køre af Danmarksgade. På Sohngårdsholmsvej er der spærret for gennemkørsel fra Østre Alle til Bernstorffsgade fra 2. marts til 3. juli og fra 6. juni til 3. juli gælder det strækningen fra Bernstorffsgade til Humlebakken. Der vil dog i hele perioden fra 2. marts til 11. august være lukket for gennemkørsel fra Østre Alle. Jyllandsgade er spærret fra Kjellerupsgade/Sønderbro til et stykke før Dag Hammerskjølds gade fra 2. marts til 26 juni. Herefter fortsætter vejarbejdet (og afspærringen) fra 20. april til 26. på strækningen fra til Dag Hammerskjølds gade, mens den sidste strækning mellem Sønderbro og Karolinelundsvej/Bornholmsgade gøres færdig fra juni/august og frem til 1. december. VIS MERE

Vejarbejdet og omlægningerne startede mandag 2. marts og strækker sig i enkelte tilfælde helt frem til 1. december, selvom det så vidt muligt kommer til at foregå etapevis. Det betyder også at flere mindre sideveje vil være lukkede, og vil man vide mere om det, kan man blandt andet orientere sig på Plusbus hjemmeside.